お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョ（30）が、11月30日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。過去の恋愛経験をぶっちゃけた。

番組冒頭、占いについて「完全に信じてます。自分より信じてるっていうか、今日で人生が変わると思ってます」と語った青木。「携帯電話番号下四ケタ占い」などで知られる占い師・シウマ氏から、「好きになると凄く束縛する」ものの、「だけど浮気される」と指摘されると、心当たりがあったようで「これって本当に調べてないんですか？」と驚いた。

青木は「付き合って2週間で浮気されて、浮気されてもそのまま付き合い続けて」と回想。「そしたらそのあと、合計で3、4回浮気された。めちゃくちゃ浮気されてきてる」と打ち明けた。

これにシウマ氏は「言われたら拒否できない、むっつりドM気質」とズバリ。共演者からは「オマエ、とんでもないエロ河童だな！」などの声が飛ぶ中、青木はうつむいてニンマリ。そして「まあこれ、参考になるか分からないですけど、名古屋出身で、名古屋市にあるM性感は全部行きました」と告白。VTRを見守っていたスタジオ陣からは「言わなくていい」とツッコまれていた。