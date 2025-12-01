男性5人組「WILD BLUE」のリーダーで俳優の山下幸輝（24）が1日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。デビューから今までを振り返った。

22年10月期TBS系火曜ドラマ「君の花になる」で、芝居初挑戦ながら連続ドラマ初レギュラー出演を果たし、作品内のアイドルグループ・8LOOMとして世間の注目を集めた山下。その後も同局「御上先生」や「アンチヒーロー」など、さまざまなドラマ作品に出演し多忙な日々を送ってきた。

MCの「パンサー」向井慧から「年明けてもイベント目白押し。改めてデビューして4年でこんだけいろんな事が…ご自分で振り返ってどうでした？」と質問されると「ありえないです。想像していなかったです」と告白。「自分的にも驚くような？」と尋ねられ「驚いています」と明かした。

続けて、個人としての目標を聞かれると「『きみはな』の枠、火曜10時に（高橋）文哉くんの位置で戻ってきたい」と意気込み。向井も「遠い未来じゃないような気がします」と前向きな言葉をかけていた。