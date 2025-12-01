¥ß¥¹¥Þ¥¬¡Ø¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡Ù¸ÅÅÄºÌ¿Î¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸ÅÅÄºÌ¿Î¤¬¡¢12·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù50¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿¸ÅÅÄºÌ¿Î
¡¡ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¸©¤òÃæ¿´¤ËÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌöÃæ¤Î¸ÅÅÄ¡£º£²ó¤Ï¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õDVD¤ËÊ¡°æÍüè½²Ú¡¢¤½¤Î¤Û¤«±üÂ¼Åí²Æ¡¢°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡¢ºÙÃ«¤µ¤é¡¢Çï±©ÁÛ¡¢¤¤¤í¤Ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿¸ÅÅÄºÌ¿Î
¡¡ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¸©¤òÃæ¿´¤ËÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌöÃæ¤Î¸ÅÅÄ¡£º£²ó¤Ï¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õDVD¤ËÊ¡°æÍüè½²Ú¡¢¤½¤Î¤Û¤«±üÂ¼Åí²Æ¡¢°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡¢ºÙÃ«¤µ¤é¡¢Çï±©ÁÛ¡¢¤¤¤í¤Ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£