【50代のイメチェンヘア】今っぽく若見え狙うなら「レイヤーボブ」一択かも、、♡

50代になって、髪型迷子に陥っているという人へ。ロングヘアだと少し重いし、かと言ってショートヘアは躊躇してしまう……。そんな世代の女性にぴったり合いそうな、「レイヤーボブ」をご紹介します。まとまりやすい少し長めのボブに、レイヤーカットを入れて程よいシャレ感を演出することで、今っぽく若々しい印象を目指せるはず。ぜひこちらの記事を参考に、イメチェンを成功させてみて！

肩レングスもグッとオシャレに

ワンレングスだとまとまりにくい、肩にあたる長さの髪。こんな風にレイヤーカットを入れると、ぐっと今っぽく垢抜けた雰囲気で楽しめそう。肩にあたってハネやすい毛先を活用して、トップのレイヤーとのメリハリを出すことで洗練されたシルエットに。後頭部にふんわりとしたボリューム感を演出できそうなところも、50代女性に嬉しいポイントと言えそう。

ハイライトで大人の華やぎを

@iimuro_yukiiさん曰く「手櫛でまとまるようにレイヤー入れて外はねに！」と紹介しているこちら。凝ったスタイリングをしなくてもオシャレに見えそうなヘアスタイルです。ダークトーンのベースに明るめのハイライトを入れて、クールなシャレ感を演出できそう。白髪も目立ちにくく、大人の魅力を引き立ててくれるはず。

ウルフヘアのニュアンスで若々しい印象を狙えそう

トップに丸さを出し襟足を長く残したようなカットで、ウルフヘアの要素を加えたレイヤーボブも、50代にトライしてほしいヘアスタイル。長さはそこまで短くないものの、ショートヘアのような爽やかさで若々しい印象を楽しめそうです。@t.ikeda214さんが「小顔ネオウルフ」と紹介しているヘアスタイルで、スリムな顔まわりを演出できるかも。

表面のレイヤーがシャレ感を演出

@ofuke_akifumicasiiさんが「前下りボブレイヤー」と紹介しているこちら。エレガントなムードで、大人らしい落ち着いたオシャレを楽しみたい人に、ぴったりなヘアスタイルです。丸さを出した重めのボブの表面にレイヤーカットを入れて、エアリーなニュアンスをプラス。髪を整えるだけで、気持ちも若々しくリフレッシュできそうです。髪型をレイヤーボブにチェンジして、今っぽいオシャレを楽しんでください！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@iimuro_yukii様、@t.ikeda214様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里