¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤È½Äê¡Ä¡×ÀîºêMF¤¬¡È´í¸±¤ÊÆ§¤ß¤Ä¤±¡É¤Ç¹ÅçMFÌåÀä¡ÖËÜ¿Í¤¬Âà¾ì¤ò°ìÈÖ³Î¿®¡×¡Ö¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËSNSÁûÁ³
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 1¡Ý2 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ê11·î30Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö´í¸±¤ÊÆ§¤ß¤Ä¤±¡×¤Î½Ö´Ö¡ÊVAR¤¢¤ê¡Ë
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎMF°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎMF±ÛÆ»ÁðÂÀ¤ÎÂ¤ò¶¯¤¯Æ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´í¸±¹Ô°Ù¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö11·î30Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤Ç¡¢Àîºê¤Ï¹Åç¤ÈÂÐÀï¡£12Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿°ËÆ£¤À¤¬¡¢30Ê¬¤Ë´í¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ËÆ£¤¬FW¥¨¥ê¥½¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÅ¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Àè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¹Åç¤Î±ÛÆ»¤ÎÂ¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÆ§¤à·Á¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¡£¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¼óÉÕ¶á¤ËÁ´ÂÎ½Å¤¬¾è¤Ã¤«¤ë´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤¬±ÛÆ»¤Ë¤¹¤°¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤ÆVAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤â²ðÆþ¤·¡¢¼ç¿³¤ÏOFR¡Ê¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤Ç³ºÅö²Õ½ê¤ò³ÎÇ§¡£°ËÆ£¤Ï¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤ò³°¤·¤ÆÂà¾ì¤ò³Î¿®¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤ËÎ±¤á¤¿¡£¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¹Åç¤Î¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊø¤ìÍî¤Á¤ë¶Ã¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¡¢Ä¾¸å¤Ë¤ÏÈ½Äê¤ËÌÔ¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇºÑ¤ó¤À¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖVAR¤Ç¸«¤ë¤ÈÍ¾·×¤Ë¥ì¥Ã¥É¡×¡ÖÂ¤á¤Ã¤Á¤ã¥°¥Ë¤Ã¤Æ¤¿¤¾¡×¡ÖÀÜ¿¨¸å¤Î°ËÆ£Ã£ºÈ¤Î¹ÔÆ°¤äÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬Âà¾ì¤ò°ìÈÖ³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤È½Äê¡×¡Ö°ËÆ£Ã£ºÈ¤Î¤¢¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¤Ê¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡Ä´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸Î°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Àîºê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö°ËÆ£Ã£ºÈ¤Î¤ä¤Ä»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·°ËÆ£Ã£ºÈ¤ÏÁ´¤¯°¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¥ì¥Ã¥É¤À¤È¤Ï»×¤¦¡£µÕ¤À¤Ã¤¿¤éÀÚ¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇºÑ¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¹Åç¤¬2¡¼1¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê1Àá¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¹Åç¤¬4°Ì¡¢Àîºê¤¬7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë