¹Åç¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿²£ÅÄÈþ¹áÃÎ»ö¤¬¸©Ä£¤Ë½éÅÐÄ£¤·¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤Ç¤¹¡£
²£ÅÄÃÎ»ö¤Ï12·î1Æü¸áÁ°9»þ¡¢¸©Ä£¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¤Ç²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤êÂ¿¤¯¤Î¿¦°÷¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ»ö¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤¹¤ËºÂ¤ë¤È¡Ä
¢£²£ÅÄÈþ¹áÃÎ»ö
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÎ»ö¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¸áÁ°10»þ¤«¤é¤Ï¡¢Ìó500¿Í¤Î¿¦°÷¤òÁ°¤Ë¡¢½¢Ç¤¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤«¤é»ä¤Ï³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¹Åç¸©¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¸á¸å¤Ë¤Ï¥«¥¤ÎÂçÎÌ»à¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Ä£Æâ¤ÇÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯12·î1ÆüÊüÁ÷¡Û