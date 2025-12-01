¡Ú16Ç¯¤Ö¤êÁªµó¡ÛÂçºêÄ®Ä¹Áª¤ÏÃæÌî¿°ì»á(58)½éÅöÁª¡¡4¿Í¤ÎÁè¤¤¤òÀ©¤¹¡¡ÅêÉ¼Î¨¤Ï67.28¡ó
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂçºêÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢30Æü¡¢³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¿Í¤Î¸µ¡¦Ä®¤Î´ë²èÄ´À°²ÝÄ¹¡¢ÃæÌî ¿°ì¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¿Í4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçºêÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¸µ¡¦Ä®¤Î´ë²èÄ´À°²ÝÄ¹¡¢ÃæÌî¿°ì¤µ¤ó(58)¤¬3026É¼¡¢Á°¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¡¢À¾¹â¸ç¤µ¤ó(65)¤¬2355É¼¡¢Á°¤ÎÄ®µÄ²ñµÄ°÷¡¢Áð¸¶ ÀµÏÂ¤µ¤ó(42)¤¬780É¼¡¢¸µÄ«Æü¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¡¢¹âÃ« ½¨ÃË¤µ¤ó(65)¤¬279É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÃæÌî¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½éÅöÁª¡¦ÃæÌî¿°ì¤µ¤ó(58) ¡Ë
¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»öÊÁ¤ò³§¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤éÃå¼Â¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÂçºêÄ®¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÅêÉ¼Î¨¤Ï67.28¡ó¤Ç16Ç¯Á°¤ò6.41¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£