Æü·Ð225ÀèÊª¡§1ÆüÀµ¸á¡á870±ß°Â¡¢4Ëü9370±ß
¡¡1Æü12»þ¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ870±ß°Â¤Î4Ëü9370±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÁ°¾ì¸½Êª½ªÃÍ4Ëü9407.31±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï37.31±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü531Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3342.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ37.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ1.98¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 49370¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-870¡¡¡¡¡¡ 20531
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 49370¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-865¡¡¡¡¡¡297078
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3342.5¡¡¡¡¡¡¡¡ -37.5¡¡¡¡¡¡ 30111
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30040¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-390¡¡¡¡¡¡¡¡1928
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 682¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡¡¡2595
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2016¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡¡¡ 221
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3342.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ37.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ1.98¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 49370¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-870¡¡¡¡¡¡ 20531
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 49370¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-865¡¡¡¡¡¡297078
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3342.5¡¡¡¡¡¡¡¡ -37.5¡¡¡¡¡¡ 30111
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30040¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-390¡¡¡¡¡¡¡¡1928
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 682¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡¡¡2595
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2016¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡¡¡ 221
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹