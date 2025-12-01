µÒÀÊ¤«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤ï¤º¤«6Ê¬¤Ç»î¹çÃæ»ß¤Î»öÂÖ¤Ë¡¡ÈÄÁÒÞæ¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é²Ö²Ð¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ú³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ª¥é¥ó¥À1ÉôÂè14Àá ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹-¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó(11·î30Æü¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥¢¥ì¥Ê)
¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤Ç»î¹çÃæ¤Ë´ÑµÒÀÊ¤«¤é²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢»î¹ç»þ´Ö¤ï¤º¤«6Ê¬¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈÄÁÒÞæÁª¼ê¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂçÎÌ¤Î²Ö²Ð¤äÈ¯±ìÅû¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç»î¹ç¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Öº£ÈÕ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµ¯¤¤¿»öÂÖ¤òÁ´¤¯¤â¤Ã¤Æµö¤·¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥«¥á¥é±ÇÁü¤òÀººº¤·¤ÆÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤òÆÃÄê¤¹¤ëÂ¾¤Î¼êÃÊ¤âÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÈÈ¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï2Æü¤Ë0-0¤«¤éÌµ´ÑµÒ¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£