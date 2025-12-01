µìÅý°ì¶µ²ñ¡¦´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î½é¸øÈ½¡¡¡ÈÁ°À¯¸¢¤È¤ÎÌþÃåµ¿ÏÇ¡Éµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§
µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ÚÄá»Ò¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¯¥Á¥ã¡ËÁíºÛ¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢´ÚÁíºÛ¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÚÁíºÛ¤Ï2022Ç¯¡¢¶µÃÄ´´Éô¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤·¤¿¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡ËÈï¹ð¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÂ£¤ê¡¢¶µÃÄ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤¿¡ÖÀÁÂ÷¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡×¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Æü¸áÁ°¤Ë³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢´ÚÁíºÛ¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ïº£¸å¡¢½µ1¡Á2²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿³Íý¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢´ÚÈï¹ðÂ¦¤«¤é¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¶â·ú´õÈï¹ð¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Îµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£