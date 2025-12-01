注目の8人組新人ボーイズグループYUHZ（ユアーズ）が、デビュー前に「2025大韓民国韓流芸術大賞」で「ライジングスター賞−アイドルグループ部門」を受賞した。まだ正式デビュー前だが、高いグローバル人気と話題性、豊かな潜在力が認められた。11月29日にソウル市内の「国会議員会館大会議室」で開かれた授賞式で表彰された。

韓国メディアのニュースエンは1日、「国内外の音楽市場関係者から高い評価を受けている。今回の受賞は、YUHZが、今後のグローバルK−POP市場をリードする次世代走者としての可能性を認められたという点で大きな意味を持つ」と分析した。

授賞式でYUHZは「デビュー前からこんなに大きな賞をもらうことができて、本当に夢のようです。ファンのみなさんと、この栄光を分かち合うことができて幸せです。これからもっと頑張って準備して、いい姿をお見せしたい」と感想を述べた。

YUHZは最近行われた「第20回アジアモデルアワード」で「NEW STARAWARD（新人賞）」にも選ばれている。韓国のテレビ局SBSのオーディション番組で誕生した8人組で現在、Pinnacle（ピナクル）エンターテインメントで正式デビューを控えている。