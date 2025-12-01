²£ÉÍ¡¦¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡¡²ÃÆ£ÍüÎ¤¹á¤µ¤ó¡¢Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¤µ¤ó¡¢Ä«Èþ°¼¤µ¤ó¡¢ºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¤µ¤ó¤¬±þ±çÃÄ¤Ë
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤Ï¡¢£²£°£²£·Ç¯¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡Ê±à·ÝÇî¡Ë¤Î±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë£µ¿Í¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£
¡¡±þ±çÃÄ¤Ï¸©¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ëÃøÌ¾¿Í¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£ÍüÎ¤¹á¤µ¤ó¡¢²ÚÆ»²È¤ÎÐñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¤µ¤ó¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÄ«Èþ°¼¤µ¤ó¤ÈºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¤µ¤ó¡£±þ±çÃÄÄ¹¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÇò°æµ®»Ò¤µ¤ó¤é£²£¹¿Í¡¢£¹ÃÄÂÎ¤Î´é¿¨¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±þ±çÃÄ¤Ï¸©¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¹Êó»æ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È·ÇºÜ¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤Ç±à·ÝÇî¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£