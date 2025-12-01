歌手松山千春（69）が11月30日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。高市早苗首相による積極財政について言及した。

「高市早苗首相になって、約21兆円にも上る補正予算になんですけどね。日本の経済をもう1度、復活させよう、元気にさせようっていう気持ちは分かるんですけど。皆さんも知ってるかもしれませんが、1年間で国に入ってくる税金は80兆円です」と切り出した。

「これ過去最高。80兆円の税金が入ってきます。ところが国は115兆円ぐらいの予算を立てています。ということは35兆円、ここでマイナスなわけだ。80兆しか入ってこないのに、115兆円の予算つくるわけだから」と説明。

「そして今回、補正予算として21兆円。財源いったいどこから出てくるのよ。なぁ？」と投げかけた上で「ほいで周りは食料品の消費税はなくせとかな。うんぬん言うんだけど、このまま日本は財政としてちゃんとやっていけるのかどうなのか、つくづく心配になるわな」と続けた。

さらに「俺たちの子供、孫、まだ見ぬ先、この連中に借金を背負わせるのか。それ考えたら、ちょっとつらいなぁ」と嘆いた。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。