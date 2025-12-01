¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¡×¡Äµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×ºîÀï¡×³«»Ï¡ª¡Ö¤Ù¤é¤ó¤á¤¨¸ýÄ´¤òÉõ°õ¡×¤«
¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
11·î23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ç¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°Ä¹Ìîµ×µÁ¡Ê40¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹Ìî¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¡¢¤½¤·¤Æµð¿Í¤òÎ¨¤¤¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤¬¸ø¤Î¾ì¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±Ä¹Ìî¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íèµ¨¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¿åÌÌ²¼¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿Ä¹Ìî¤ÏÂç³Ø±¡¿Ê³Ø¤òÍýÍ³¤Ë¤½¤ì¤ò¸Ç¼¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÆó²¬ÃÒ¹¨£±·³¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê49¡Ë¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤È½ÅÍ×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊµåÃÄ£Ï£Â¡Ë
¼«¤é¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È£²·³´ÆÆÄ¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¡££³Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Î´ÆÆÄ°§»¢Ãæ¡¢µÒÀÊ¤«¤é°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¿Éíå¤Ê¥ä¥¸¤¬Èô¤Ö¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô¤µ¤ó¤ÏÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤»î¹ç¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ²¿ÅÙ¤â»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤°ìÌÌ¤âÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢Á°Ç¤¤Î¸¶¤µ¤ó¡ÊÃ¤ÆÁ¡¦67¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤ËË³¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤À¤¬¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤ÇÎ×¤àÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢µåÃÄ¤â°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµåÃÄ¤Ë¡¢¡Ø°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤ÐÂç¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤ä¤ó¤ï¤ê¤ÈÀ§Àµ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥³¥ï¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÁÍý·ø¤¯¡¢Áª¼ê¤Ø¤ÎÌÌÅÝ¸«¤â¤¤¤¤·»µ®Ê¬ÅªÂ¸ºß¡£Èà¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø°¤Éô¤µ¤ó¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âº¬¶¯¤¤¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×ºîÀï¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¤Ã¤¿¡Ø¤Ù¤é¤ó¤á¤¨¸ýÄ´¡Ù¤òÉõ°õ¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¡Ø¡Á¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¡Á¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÃúÇ«¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥Õ¥È¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄËÜ¿Í¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆÃ´Åö¥á¥Ç¥£¥¢¡£¡Ø¥Á¡¼¥à°¤Éô¡ÙÁ´°÷¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
Íèµ¨¤³¤½¤Ï·ë²Ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£