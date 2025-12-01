今日は【マクドナルド】寄って帰ろーーーッッ！ 期間限定「サイドメニュー」がアツい♡

【マクドナルド】の「サイドメニュー」が今、盛り上がりを見せている様子。パッケージが可愛いひんやりスイーツやナゲットがラインナップしていて、気分を上げたい時にぴったりです。今回は期間限定で味わえる、イチオシのサイドメニューをご紹介します。

混ぜ具合で変化も楽しめそうな「マックフルーリー® 苺 オレオ® クッキー」

マックフルーリー®シリーズから12月下旬までの期間限定で登場しているこちら。いちごがあしらわれたポップで可愛いパッケージに入っています。食後のデザートやおやつタイムにもぴったり。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「いちごの果肉をしっかり感じられる」という本格派。混ぜ具合で味の変化も楽しめて、飽きずに完食できるかも。

ガッツリ食べたい時におすすめの「チキンマックナゲット® 15ピース」

「すみっコぐらし」のイラストが描かれたキュートなパッケージのこちら。チキンマックナゲット®が15ピースも入った大容量サイズは、ガッツリ食べたい時にうってつけです。12月31日までの期間限定で特別価格\490（税込）になる（一部店舗とデリバリーサービスを除く）ので、ぜひ終売前にオーダーしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

