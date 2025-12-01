人気女優、突然のビジュ激変が衝撃的「こんなに短く切ったことないけれど」
モデルで女優の大政絢が11月31日、自身のインスタグラムを更新し、突然のビジュ激変を報告。ファンから驚かれている。
【写真】ビジュ激変！ 大政絢のショートヘア姿（3枚）
大政は表紙を務めたリアル・ラグジュアリー・ファッション誌「Precious」（小学館）12月号のオフショットを投稿。「ポメラート撮影時のオフショット」と、鏡に向かって撮影した自身の3枚の自撮りショットを投稿しているが、注目すべきは髪の毛。
本人も「新鮮なスタイルだったので、思わず色々とパシャり」「こんなに短く切ったことないけれど皆さんどっち派ですか」と満足気につづっているとおり、トレードマークのロングヘアをばっさりカットしているように見える。こちらは実際にカットしているわけではなく、1つ前の投稿によると、スタイリングによってウィッグでショートヘア風に仕上げてもらったことを明かしている。
それでも、大政の見慣れないショートヘアには「え！！ショートな絢ちゃんもとてもお似合いで新鮮で素敵です」「こんにちは！絢ちゃん、短いのも似合いますよ」「ボブいいじゃないですか〜」といった反応が集まり、評判は上々のようだ。
◼︎大政絢（おおまさ あや）
1991年2月4日生まれ。北海道出身。モデルとしての活動と並行して女優として『ケータイ刑事 銭形海』（BS-TBS）、『メイちゃんの執事』（フジテレビ系）、『ミストレス〜女たちの秘密〜』（NHK総合）などの話題作に出演。2021年12月にロックバンド「ONE OK ROCK」のギタリスト・Toruとの結婚を発表。2025年1月には第1子妊娠を報告している。
引用：「大政絢」インスタグラム（@aya_omasa_official）
