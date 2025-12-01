F1³ÑÅÄÍµµ£¡¢¡È¼¹Ç°¤Î10°Ì¡É¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂåÉ½¤¬¾Î»¿¡Ö¶¯ÎÏ¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡×¡¡Q1ÇÔÂà¤Ë¤ÏÍÊ¸î¤â
¥«¥¿¡¼¥ëGP
¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹F1¤Îº£µ¨Âè23Àï¥«¥¿¡¼¥ëGP¤Ï¸½ÃÏ11·î30Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï15ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢10°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï³ÑÅÄ¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½µËö¤òÄÌ¤·¤ÆÈà¤Ï¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ29Æü¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È·è¾¡¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¤È¤Ê¤ë5°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³ÑÅÄ¡£Æ±Æü¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ÇÇÔÂà¤·¡¢·è¾¡¤Ï15ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£11ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢»Ä¤ê2¼þ¤Ç»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤¬¥Þ¥·¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¥ê¥¿¥¤¥¢¡£¼¹Ç°¤ÎÁö¤ê¤Ç4Àï¤Ö¤ê¤Î10°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Ï¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£³ÑÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥æ¥¦¥¤¬100¡ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£½µËö¤òÄÌ¤·¤ÆÈà¤Ï¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶âÍËÆü¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï5°Ì¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤Ç¤ÏQ1ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤ÏÌó0.3ÉÃº¹¡£¡ÖÍ½Áª¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È0.3ÉÃº¹¤Ê¤éËþÂ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÂçÀª¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤ÏÍÊ¸î¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê½µËö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¤â¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¶¯¤¤½µËö¤¬É¬Í×¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈºÇ½ªÀï¤Ç¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë