『ばけばけ』借金取り“銭太郎”前原瑞樹、松野家に怒り爆発 視聴者ほっこり「可愛すぎ」「ツンデレwww」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「トオリ、スガリ。」（第46回）が1日に放送され、銭太郎（前原瑞樹）が松野家に怒る様子が描かれると、ネット上には「借金取りが可愛すぎの優しすぎwww」「絵に描いたようなツンデレwww」といった声が集まった。
【写真】トキに好意を寄せる松江中学の生徒・小谷（下川恭平）
松江に寒い冬がやってきた。朝食中の松野家には、借金取りの銭太郎が来ていた。フミ（池脇千鶴）が笑顔で「今月分です」と金を差し出すと、銭太郎は「数えさせてもらぁで」と乱暴に受け取る。
銭太郎が「ひぃ、ふぅ、みぃ…」と数えていると、牛乳配達の仕事を終えて戻ってきた司之介（岡部たかし）が「いま何時でぇ？」とふざけて話しかける。
あっさりと10円もの大金を返済された銭太郎は「拍子抜けすうだが！」と怒り出す。続けて銭太郎は「貧乏人のくせに金持ちみてえに、毎月ようけ返しくさりやがって！」と言い放つと、フミは「それは申し訳ないことで」と応じ、トキも食事をしながら「すんません」とつぶやく。
そして銭太郎は怒った口調で「今月は風邪ひかんように体にようけようけ気ぃ付けて、休み休み、いたわって暮らせ」と語りかけると「そんで…来月少のう返せ？ ええか？」と声をひそめるのだった。
松野家に理不尽な怒りを爆発させる銭太郎の姿がユーモラスに描かれると、ネット上には「どんな借金取りよ笑笑」「どうすりゃええねんwww」「言ってることめちゃくちゃな借金取りだなwww」などのツッコミが続出。さらに「借金取りが可愛すぎの優しすぎwww」「絵に描いたようなツンデレwww」「ワルになりきれない所が好き」といった反響も寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
