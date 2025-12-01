女子プロゴルファーの菅沼菜々（２５）＝あいおいニッセイ同和損保＝が、来年２月１８日にシングル「君の救世主になりたくて！」でＣＤデビューすることが３０日、分かった。

今年５月にパナソニックオープンレディースゴルフトーナメントで優勝するなどトッププレーヤーとして活躍する菅沼が、アイドル活動を加速させる。乃木坂４６など大のアイドル好きであることから、自身もゴルフ界の“自称アイドル”を公言。今年は２月に同じ女子プロゴルファーの臼井麗香（２６）とタッグを組んで初ライブを行ったほか、５月には初のソロ写真集も発売するなどアイドル活動にも本腰を入れている。

ＣＤデビューが決まり、菅沼は「プロゴルファーとしての本業を大切にしながら、ゴルフを知らないたくさんの方にゴルフの魅力を知ってもらいゴルフ界を盛り上げたいという思いから、大好きなアイドル活動にも取り組んできました。この度、長年の夢だったオリジナル曲をリリースすることになり、本当にうれしいです！」と歓喜。「楽曲の制作過程では、私らしさをたくさん詰め込んでいただきました。ぜひ聴いてください」と呼び掛けた。