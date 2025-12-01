２０２６年に続編が放送されるＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」の公式ＳＮＳで新ビジュアルが公開された。まさかの場所での姿にフォロワーが騒然となった。

１日にＸ（旧ツイッター）やインスタグラムでアップされたのは、１枚のカット。主人公の乃木を演じる堺雅人と警視庁公安部・野崎役の阿部寛とみられる人物の後ろ姿が写っている。２人前には天女のようなオブジェが。

この投稿に画像以外の背説明はないが、フォロワーからは「三越だー！！」「えええええーーーー！日本橋！！」「うわ…三越の天女像だ…！びっくりした」「日本橋の三越！」と東京・日本橋にあるデパートの三越本店だとの指摘が相次いでいる。

さらに「三越に何かあるのか？」「なぜ日本橋三越？ドラマと関係あるんかな？」「外国かと思ったらまさかの三越なの？！」「何かヒント隠されてるとか」「なんだかすごく厳かで、神聖な雰囲気」「野崎さん、乃木さんが並んでるぞ」「後ろ姿だけでこの破壊力」と注目していた。

「ＶＩＶＡＮＴ」は２０２３年７月期に放送され、壮大なスケールで話題を集めた人気ドラマ。続編も主演は堺雅人、監督は福澤克雄氏が務める。今年６月、続編を２６年に放送することが発表された。２か月半に及ぶモンゴルでの大規模ロケが行われた前作同様、今作も海外での撮影も行われることになっている。福澤監督は、続編の舞台について「超親日国だけど、日本人はよく知らない」などと説明。すでにＳＮＳでは続編に関係する複数のビジュアルが公開され、ネットで考察が始まっている。