トヨタ新型「小さなランクル」登場へ “FJ”冠する新SUVに期待、全長4.5m級ボディに熱視線！ ユーザーからは「ディーゼル待望論」なぜ？

新型ランドクルーザーFJに称賛の嵐も「ディーゼル不在」を惜しむ声

トヨタは2025年10月21日、ランドクルーザーシリーズの新たな選択肢となる新型「ランドクルーザーFJ」を世界初公開しました。

待望のコンパクトモデル登場に、SNSなどでは早くも多くの反響が寄せられています。

【画像】超カッコいい！ これが「小さなランクル」です！ 画像で見る！（30枚以上）

扱いやすいサイズ感や本格的な悪路走破性が評価される一方で、搭載されるパワートレーンに関しては熱烈なリクエストも挙がっているようです。

注目の新型モデルの概要と、ユーザーからの生の声を交えて紹介します。

新型ランドクルーザーFJに称賛の嵐も「ディーゼル不在」を惜しむ声

「もっと身近なランクル」を目指した新コンセプト

トヨタが世界に誇るクロスカントリー車「ランドクルーザー」シリーズに、待望の末っ子が誕生しました。

新たに公開された新型「ランドクルーザーFJ」は、従来のシリーズが持つ堅牢さを維持しつつ、より多くの人々へその魅力を届けるために開発されたモデルです。

現在、ランドクルーザーにはフラッグシップの「300」、質実剛健な「70」、そして中核を担う「250」という3つの柱が存在します。

今回加わった「FJ」は、これら既存のラインナップとは一線を画し、日常での使いやすさと、どこへでも行ける自由を両立させる役割を担っています。

車名の「FJ」には、かつての名車「FJ40」へのオマージュだけでなく、「Freedom & Joy（自由と楽しみ）」という、新しい世代に向けたメッセージが込められているといいます。

ボディサイズは全長4575mm、全幅1855mm、全高1960mmと発表されており、現シリーズ中もっともコンパクトな設計となっています。

特に注目すべきは、日本の道路事情でも持て余すことのないサイズ感でしょう。

都市部の狭い路地や林道での取り回しを考慮し、エクステリアは角を削ぎ落としたような多面体形状を採用しています。

この扱いやすさを支えるプラットフォームには、300系や250系に採用される最新の「GA-F」ではなく、あえて「IMV」が選ばれました。

これはハイラックスなどにも用いられているフレーム構造で、世界中の過酷な環境で鍛え上げられた信頼性の高さが特徴です。

開発を担当した内山チーフエンジニアは、「実績のあるIMVをベースに徹底的な悪路走行テストを行い、ランクルに相応しい耐久性を確保した」と語っています 。

また、ホイールベースは2580mmというショート設定となっており、これは兄貴分である「250シリーズ」よりも270mm短い数値です。

これにより最小回転半径は5.5mを実現しており、街中での機動性はもちろん、オフロードにおける障害物の回避能力も極めて高いレベルにあることがうかがえます。

ファンが唸った「ガチ仕様」と「ディーゼル」への渇望

この新型ランドクルーザーFJのスペック公開を受け、インターネット上では自動車ファンから多くの感想が寄せられています。

まず目立つのは、そのパッケージングに対する称賛です。

「諸元表を見たがこれは凄い」「250より一回り小さいのに全高は高く、本格的だ」といった驚きの声が多く見られました。

特に、ショートホイールベース化によるアプローチアングルやデパーチャーアングルの大きさ、パートタイム4WDとリアデフロックの採用など、軟派なSUVとは一線を画す装備内容に対し、「プラドの後継というより、普段使いできるミニ70（ナナマル）だ」と評する声もありました。

その一方で、強く叫ばれているのが「ディーゼルエンジン」の導入を望む声です。

発表されたパワートレーンは最高出力163PSを発揮する2.7リッターガソリンエンジンのみとなっており、日本仕様でもディーゼルの設定はアナウンスされていません。

これに対し、ユーザーからは「ハイラックスの2.4Lディーゼルターボを積んでほしい」「吸気シュノーケルが付くような車ならディーゼルこそ本命」といった意見が相次いでいます。

特に本格的なクロカン走行を想定するファンからは、「ガソリン車は水没時の電気系トラブルが懸念されるが、ディーゼルならアンダーパスの冠水などでも安心感がある」「燃費やトルクの面でもディーゼルが良い」といった切実な理由が挙げられており、2GD型エンジンの搭載を待ち望む層は厚いようです。

発表されたパワートレーンは最高出力163PSを発揮する2.7リッターガソリンエンジンのみ

パワートレーンへの要望はあるものの、素材としての魅力は疑いようがありません。

丸目ヘッドライトやルーフレール、悪路走破時のガード類など、豊富な純正アクセサリーが用意される予定であり、「カスタムも楽しめそう」「大ヒット間違いなし」といった期待感は高まるばかりです。

価格を抑えるためにまずはガソリン一本での展開となりますが、市場の反響次第では将来的なラインナップ拡充も期待できるかもしれません。

新型ランドクルーザーFJの正式発表・発売は2026年年央が予定されています。

日本の道路にジャストサイズな「小さいランクル」が、新たな冒険の扉を開く日はもうすぐです。