日本一かわいい女子高生＆女子中学生にノンスタ井上裕介がアドバイス「SNSの心ないコメントは全部無視せえ！無視する能力も必要やから」
“日本一かわいい女子高生”“日本一かわいい女子中学生”を決めるコンテスト『女子高生ミスコン2025』『JCミスコン2025』のファイナル審査が30日、都内で行われ、MCを務めた井上裕介（NON STYLE）とゲストの増田彩乃（CUTIE STREET）が各コンテストのグランプリ、準グランプリとともに囲み取材に応じた。
【写真】『JCミスコン2025』グランプリ・ほのさん
この日行われた『女子高生ミスコン2025』ではグランプリに福井県出身の高校1年生「なんり」さん、準グランプリに鳥取県出身の高校1年生「ももにゃん」さんが、 『JCミスコン2025』ではグランプリに鹿児島県出身の中学1年生「ほの」さん、準グランプリに石川県出身の中学2年生「あいさ」さんがそれぞれ選ばれた。
長年コンテストを見守ってきた井上は「ここから多分仕事忙しくなるやろうけど、高校生活だけは本当に高校生の時にしかできへんから、高校生活自体を豊かにしていただいて、大人になった時に、その思い出とかいろんな友達とかいろんな経験を生かして頑張ってほしいなと思う」とアドバイス。「グランプリ取ったから“これせなあかん”って思いがちやけど、それも大事やけど、自分の本当の生活、もともとあった生活を大切にしていただきたいかな」と親心も交えて語った。
『女子高生ミスコン2020』に出場し、SNOW賞を受賞したことが芸能界入りのきっかけでもある増田は「私も同じ意見だなと思って。自分自身も高校2年生の時にミスコンを受けさせていただいたのですが、高校生活はその時しか過ごせる時間じゃないので、みんな楽しんでもらいつつ、夢とか目標とかもきっとみんなそれぞれにあると思うので、そこに向かっても頑張ってねという気持ちです」と経験者としての言葉を贈った。
またコンテスト期間中、SNSなどで「心無い言葉をぶつけられた」という声を聞くと、井上は「SNSの心ないコメントは全部無視せえ！ それに引っかかってたらしんどうなるから。無視する能力も必要やから」と力強いメッセージを送った。
