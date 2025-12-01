¡ÈÇ÷ÎÏ¥¨¥¢¥í»ÅÍÍ¡É¤Î¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¿·È¯É½¡ª ¡Ö·Ú¤¤¡×¡õ¡Ö¹â¹äÀ¡×¼Â¸½¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥ê¥ß¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¥â¥Ç¥ë¡ª ¥É¥é¥¤¥«¡¼¥Ü¥óºÎÍÑ¤Î¡ÖND-07S¡×ÅÐ¾ì
Áö¤ê¤È¼Á´¶¤ò¿·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
¡¡2025Ç¯11·î17Æü¡¢¥ª¡¼¥È¥¨¥¯¥¼¡ÊAutoEXE¡Ë¤Ï¡¢ND·¿¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼ÍÑ¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¥Ã¥È¡ÖND-07S for ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥È¥¨¥¯¥¼¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¼ÖÀìÌç¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¸µ¥Þ¥Ä¥À¥ï¡¼¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»ûÅÄÍÛ¼¡Ïº»á¤¬ºÇ½ªÉ¾²Á¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ù¥¹¥È¡×¡Ê¸øÆ»¤Ç¤Î²÷Å¬À¤È°ÂÄê´¶¤ÎÎ¾Î©¡Ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥Ü¥Ç¥£Êä¶¯¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ï¥Þ¥Ä¥À¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤È¤Ê¤ë¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡ÊND·¿¡Ë¤Ï¡¢2015Ç¯5·îÈ¯É½¤Î4ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ö¿ÍÇÏ°ìÂÎ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¤Ç1010kg¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¥¥Ã¥È¡ÖND-07S¡×¤Ï¡¢Á°ºî¡ÖND-06S¡×¤ÇÃÛ¤¤¤¿¡È¥Ï¥¤¥ê¥ß¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤Î»×ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÁö¤ê¤È¼Á´¶¤ò¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÆ³¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤äÈ¢º¬¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥ª¡¼¥È¥¨¥¯¥¼ ¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï´û¤Ë¼Â¼Ö¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÀè¹ÔÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¡×¡Ö¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÇºà¤Ë¥É¥é¥¤¥«¡¼¥Ü¥ó¤òËÜ³ÊºÎÍÑ¤·¡¢·Ú¤µ¤È¹â¹äÀ¤òÎ¾Î©¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Î©ÂÎÂ¤·Á¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¿ÍÇÏ°ìÂÎ´¶¡×¤ò¤è¤ê¥½¥ê¥Ã¥É¤«¤Ä¾å¼Á¤Ë°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³ÆÀ½ÉÊ¤Î½Ð²Ù³«»Ï¤Ï12·î¾å½Ü¡ÁÃæ½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥È¥¨¥¯¥¼¤Ï2026Ç¯½éÆ¬¤Ë¡¢µ¡Ç½Èþ¤È·ÚÎÌ²½¤òÄÉµá¤·¤¿¥Á¥¿¥óÀ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤ò¹â¤á¤ëÊä¶¯¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÈ¯Çä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ND-07S¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Â³Êó¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£