ACEes、TGCの撮り下ろしビジュアル＆ムービー公開 公式サポーター就任に意気込み【メンバーコメント】
ジュニア内グループ・ACEesが121日、東京ガールズコレクション（企画/制作W TOKYO、以下、TGC）のために撮り下ろしたオリジナルビジュアル・スペシャルムービーを公開。「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」としての今後の活動の一部も発表された。
【別カット】モダンに洗練された、これまでにない新たな⼀⾯が煌るACEes
ACEesは、20周年を迎えたTGCの「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」に就任。「TGC20周年セレブレーションソング」としてTGCのために書き下ろされた新曲「Biggest Party」も発表していた。
発表されたオリジナルビジュアルは、ACEesのメンバーが、モダンで洗練されたスタイルを披露。新たな表情を見せている。また、メンバー個々のビジュアルも公開され、それぞれのコメントも寄せた。
また、「TGC地方創生プロジェクト」とACEesがタッグを組んだ様々な特別企画の実施も決定。すでに開催を発表している「ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025」（2025年12月6日予定）、「SDGs推進 TGC しずおか 2026」（2026年1月10日予定）、「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026」（2026年2月15日予定）の3開催にて、ACEesとタッグを組み、TGCと地方都市の魅力を発信していく。広島県内では、きょう1日から一部ビジョンにて、スペシャルムービーの放映が決定した。
■ACEes、コメント
僕たちACEesのメンバーと東京ガールズコレクションは、ほぼ同じ年齢です。
僕たちの年齢分、これまで歴史を積み上げてこられた東京ガールズコレクションの素晴らしさを改めて実感していますし、心から尊敬しています。
そしてこの度、そんな東京ガールズコレクションの「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」を務めさせていただくことを大変光栄に感じています。
ACEesは今年生まれたばかりの新グループですが、TGC20周年を盛大にお祝いできるよう、グループ全員で盛り上げていきますので、よろしくお願いします！
●浮所飛貴、コメント
「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」、そして「TGC20周年セレブレーションソング」を担当させていただくことができ、光栄です。
日本一のファッションの祭典を、ACEes5人が全力で盛り上げ、皆さんに楽しんでもらえるよう色々な仕掛けがあります！
TGCさんだけのオリジナルフォトやムービーもビジュに磨きがかかっていて、僕らもやる気に満ち溢れています。忘れられない瞬間を共に創りましょう！
●那須雄登、コメント
この度、僕たちACEesがファッションを通じて多くの人と繋がり、新しいカルチャーを発信できる機会をいただいたことに大変感謝しております。
「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」として、地方都市の様々な魅力をステージを通して皆さんに発信できるよう努めます。
TGC20周年、そして全国津々浦々を巨大なパーティで包み込み、全力で盛り上げます。
これからよろしくお願いいたします！
●作間龍斗、コメント
TGC20周年をACEesが公式サポーターとして盛り上げられること、とても嬉しく思います。
解禁されたビジュアルの撮影時、メンバーそれぞれがカッコよく撮られていて、なぜか涙腺が緩むという人生初の体験をいたしました。
TGCさんとのコラボレーションならではの僕たちを、沢山の方に見ていただきたいです。
これからのACEesを是非お楽しみに！
●深田竜生、コメント
この度はTGCさんの記念すべき20周年の公式サポーターに就任させていただき、すごく光栄です！
「TGC20周年セレブレーションソング」をアメリカで制作、そして振付けも行ってまいりました！
全国を巻き込んでTGC20周年を皆さんにとってのBiggest Partyにできるよう精一杯頑張ります！
よろしくお願いします！！！！！
●佐藤龍我、コメント
普段からファッションが好きで、自分なりのスタイルをいつも楽しんで
いるので、今回TGCさんの公式サポーターを務めさせていただけてとても光栄で、誇りに思います！
サポーターという立場に恥じぬよう、これを機にもっとファッションを極めていきたいです！
TGCさんと僕たちと一緒に盛り上げましょうー！！！
■「TGC地方創生プロジェクト」とACEesがタッグ、広島県内でのスペシャルムー
ビー放映先
1、JR広島駅北口1階柵外コンコース(広島県広島市南区松原町2-37)
2、JR広島駅柵内中央改札横(広島県広島市南区松原町2-37)
3、NAVIAビジョン(広島県広島市中区紙屋町2-3-1革屋町ビル壁面)
4、EDION VISION 広島(広島県広島市中区紙屋町2-1-18)
5、基町クレドビジョン(広島市中区基町6-78基町クレド1Fふれあい広場)
6、広島銀行本社ビル(広島県広島市中区紙屋町1-3-8)
7、広島銀行 八丁堀支店(広島県広島市中区八丁堀16-11)
8、広島銀行本川支店(広島市中区十日市町1-3-34)
