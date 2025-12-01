AKB48伊藤百花、1stフォトブックパネル展開催決定 ”好きなもの”集めた新カットも公開
アイドルグループ・AKB48の19期研究生・伊藤百花（21）の1stフォトブック『百花（ひゃっか）ずかん。』（11日発売／光文社）のパネル展の開催が決定した。
【写真】伊藤百花1stフォトブック特典生写真 全9種一覧
パネル展の会場は東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA。開催日時は、発売日の12 月11 日〜17 日。写真集未収録のカットも展示される。またパネルは開催終了後、写真集購入者の中から抽選でプレゼントされる。
それぞれのパネルには、本人直筆のサインが入る。また、HMV＆BOOKS SHIBUYAで購入すると限定のポストカードが付いてくる。裏面には、12月6日に22歳の誕生日を迎える伊藤からのメッセージが書いてある。
本作はグラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅、読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成となる。12月6日に22歳になる伊藤の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そして、“いともも”のすべてが詰まったフォトブックとなっている。
「My loves 百花の好きなもの」企画では、ファッションからアクセサリー、ピンクコスメ、グミに落語、そしてお気に入りのキャラクターまで、”いともも”の好きなものがぎゅっと詰まったコレクションを一挙大公開している。
伊藤は「見どころは、私の“好きなもの”を集めたページです。すべて私物で子どものころの思い出が詰まったレアなアイテムも載っています！ ロングインタビューでは、私ができあがるまでをたくさんお話ししました。この一冊を読めば、私、「伊藤百花」がどんな人か、好きなものや人生まで全部知れる内容になっていると思います。たくさんの方に見ていただいて、もっと私のことを知っていただけたらうれしいです」とコメントを寄せている。
