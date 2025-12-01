櫻坂46“キャプテン”松田里奈、美しい投球フォーム すらり美脚も披露
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が来年1月20日に発売する1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）より、新規カットが公開された。
【写真】松田里奈1st写真集『まつりの時間』全4種表紙一挙公開
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた松田。“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
今回公開されたのは、オークランドの公園でキャッチボールを楽しむシーン。中学時代ソフトボール部だった松田が、当時を思わせる見事な投球フォームを見せている。
