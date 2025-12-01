ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç²ñ²ÁÃÍÄã²¼¤Ø¡ÄÆüËÜ¹ñÌ±¤Î¶»Ãæ¤Ï¡ÖWBC¤è¤ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¤ÎÈéÆù
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤È»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë²þ¤á¤Æ¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
»øJ¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÂçÃ«¡×¡Ä¹ñÆâÁÈ¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¡È¸åÊý»Ù±ç¡ÉÍ×°÷¤ÎÅêÂÇ¥Ù¥Æ¥é¥ó
¡¡30ÆüÉÕ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿»Ø´ø´±¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê3¿Í¡ÊÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ë¤ËWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖæÆÊ¿¤Ï±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡ÊWBC¤Ç¡ËÅê¤²¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡£»³ËÜ¤Ïº£µ¨Â¿¤¯¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÄ´À°¤òÁá¤á¤ë¤È¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡ÊÎ¬¡Ë¡×¤È¡¢·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÀèÆü¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ËÀèÎ©¤ÁWBC¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥í¥Ð¡¼¥ÄÈ¯¸À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç°ìÄê¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢
¡ã¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸Î©¾ì¤Ê¤é¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£WBC¤Ë½Ð¾ì¤»¤ºµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ä
¡ã¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤«¤éÁª¼ê¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¿´ÇÛ»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ä
¡¡WBC½Ð¾ì¤Ë¤è¤ë¸ø¼°Àï¤Ø¤ÎÈ¿Æ°¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¶¦´¶¡×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£É¬¤º¤·¤âÆüËÜÃæ¤¬ÂçÃ«¤ÎWBC¤Ø¤Î½Ð¾ì·èÄê¤ò¼êÊü¤·¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ïº£µ¨¡¢±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Åêµå²ó¿ô¤Ï¤ï¤º¤«47¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÅê¼êÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Íèµ¨¡¢³«ËëÁ°¤Î½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤ËWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä´À°¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë¡£¤Þ¤·¤ÆÅê¼ê¤â¤ä¤ë¤È¤Ê¤ì¤ÐÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ç»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿»³ËÜ¤â¤·¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¡¢³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ê¡¢WS¤Ç¤ÏÃæ0ÆüÅÐÈÄ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¥ª¥Õ¤ÏÈèÏ«¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£ËÜ¿Í¤ÏWBC½Ð¾ì¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»²²Ã¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡¡Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Îµººî¼Ô¡¦¾¾ºêµÆÌé»á¤Ï¡ÖÂçÃ«¤â»³ËÜ¤â¸Î¾ã¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤ËÂçÃ«¤ÏÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¡£º£ÅÙ¡¢¸ª¤äÉª¤ò¥±¥¬¤·¤¿¤éÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ºÆµ¯ÉÔÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏWBC¤Ë¡Ø½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø½Ð¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¡£½Ð¤ë¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¥±¥¬¤¬ÉÝ¤¤¡£Èó¾ï¤Ë¿´ÃæÊ£»¨¡£ÄË¤·¤«¤æ¤·¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ÔÎö¤¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Î¤¢¤ÎWBC¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ÂçÃ«¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇDH¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÆóÅáÎ®¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤³¤½¤ÎÂçÃ«¡£¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Åê¼ê¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Ù¤È¡¢¿´¤Ë¤·¤³¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯Âç²ñ¤ÇÅê¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤ÆÂç³èÌö¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Àï¤ÇÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢¥È¥é¥¦¥È¤ò»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Íè½Õ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾ï¤Ë¸Î¾ã¤òÍ«Î¸¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆÈÀê¤Î26Ç¯WBC¤Ï»ëÄ°¼ÔÎ¥¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ìÊý¡¢¾¾ºê»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°Àï¤ÏËèÄ«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇWS¤òÀ©ÇÆ¡£NHK¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÃæ·Ñ¤·¤¿WSÂè6Àï¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬¶Ã°Û¤Î20.7¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è=¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£MLB¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ3400Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¡£1992Ç¯°ÊÍèºÇÂç¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤ÁØ¤âÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡WBC¤ÏÃ»´ü·èÀï¤À¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Ï3·îËö¤Ë³«Ëë¤·¡¢10·î¤ÎWS¤Þ¤ÇÌó7¥«·î´Ö¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÂçÃ«¤ÏÌî¼ê¤È¤·¤Æ¤Û¤ÜËè»î¹ç½Ð¤ë¤¦¤¨¡¢Íèµ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤ÈËÜ¿Í¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤â¤¤¤ë¡£
¡ÖWBC¤Ë½Ð¤Æ¸Î¾ã¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢´Î¿´¤Î¸ø¼°Àï¤¬¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤âÄ«¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢Íè½Õ¤ÎWBC¤Î»î¹çÃæ·Ñ¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡Ø¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢»ëÄ°¼ÔÎ¥¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£WBC¤è¤ê¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¹ñÌ±¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÂçÃ«¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉWBC¤Î²ÁÃÍ¤¬Çö¤ì¤ë¤Î¤ÏÈéÆù¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Î¸Â³¦¡×¤ò¥·¥Ó¥¢¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤¬WBC¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£ÂçÃ«¤Î°Õ³°¤Ê¼åÅÀ¤È¤Ï¡£
