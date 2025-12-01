『鬼滅の刃』見せすぎ！不気味に笑う…猗窩座の戦闘映像「胸が痛むんだよね」「魅力が詰まった」
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の本編映像を使用したキャラクターCM第5弾映像「猗窩座」が公開された。あわせて猗窩座の戦闘シーンが描かれた新場面カット5点が解禁となり、ネット上で話題となっている。
【画像】不気味に笑う…猗窩座の戦闘シーン 公開された『鬼滅の刃』新場面カット
第1弾「竈門炭治郎」、第2弾「冨岡義勇」、第3弾「胡蝶しのぶ」、第4弾「我妻善逸」に続いて公開された第5弾映像では猗窩座が登場。炭治郎や冨岡との戦闘シーンが描かれており、「弱者には虫唾が走る」など名セリフが披露されている。
猗窩座の戦闘シーンの数々にネット上では「このシーンも内容知ってると本当に胸が痛むんだよね」「流石にネタバレシーンは全くないのね」「猗窩座の魅力が詰まった最高のCMですね」「ここまで見せてくれるんですか 胸熱すぎます」などの声があがっている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作。
『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
【画像】不気味に笑う…猗窩座の戦闘シーン 公開された『鬼滅の刃』新場面カット
第1弾「竈門炭治郎」、第2弾「冨岡義勇」、第3弾「胡蝶しのぶ」、第4弾「我妻善逸」に続いて公開された第5弾映像では猗窩座が登場。炭治郎や冨岡との戦闘シーンが描かれており、「弱者には虫唾が走る」など名セリフが披露されている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作。
『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。