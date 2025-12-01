¸µÆüËÜ¥Ï¥àÃæÅÄæÆ¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó°ÜÅ¾¤¬¿ôÇ¯Áá¤±¤ì¤Ð¡ÄÌî¼êµã¤«¤»¤Î»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤¬Áª¼ê¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤¿¤«
¡¡30Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à2025¡×¡£Æü´ÚÎ¾¹ñ¤Îµå³¦OB¤¿¤Á¤¬·ãÆÍ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï1¡Ý7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ¡Ê36=ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¡Ë¤À¡£
Å¨¤âÌ£Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÃæÅÄæÆ ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿ÍË¾¤Î¸ü¤µ¡×°õ¾Ý¤Å¤±18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë
¡¡»Í²ó¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ë¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤Çº¸Íã¤Ë°ìÈ¯¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ»»309ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï·òºß¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï20Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËºßÀÒ¡£Åö»þ¤«¤é¹øÄË¤Èº¸¥Ò¥¶ÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤ÎËÜµòÃÏ¤À¤Ã¤¿»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤¬¸¶°ø¤Î1¤Ä¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¡£»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Î¿Í¹©¼Ç¤Ï´¬¤¼è¤ê·¿¤Î¤¿¤á¤ËÇö¤¯¡¢Áª¼ê¤ÎÂ¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¹¤¯¡¢ËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Å¤é¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¼«Ëý¤ÎÃæÅÄ¤Ç¤µ¤¨¡¢20Ç¯¤Î31ËÜ¤¬ºÇÂ¿¤À¡£µð¿Í°ÜÀÒ¸å¤Î22Ç¯¤Ï¹øÄË¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢24ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤ì¤¬24Ç¯¤ËÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÂÇ¼Ôµã¤«¤»¤Î¹¤¤µå¾ì¤ËµÕÌá¤ê¡£ºòµ¨¤Ï4ËÜ¡¢º£µ¨¤Ï2ËÜ¤È¼ä¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢Áª¼ê¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÇ°Æ¬¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¿Í¹©¼Ç¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤â¹¥É¾¡£³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎËÄ¤é¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¹â¤µ¤â»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Î¤½¤ìÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÎÝÂÇ¤â½Ð¤ä¤¹¤¤¡£º£µ¨¤Î71»î¹ç¤Ç134ËÜ¤Ï¡¢12µåÃÄ¤Îµå¾ìÊÌºÇÂ¿¤À¡£
¡¡¤â¤·¡¢ÃæÅÄ¤¬¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÎÝÂÇÎÌ»º¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸½ÌòÂ³¹Ô¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¸½ÌòÀ¸³è¤òÃæÆü¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤À¤¬¡¢°ÜÀÒÅö½é¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¤È¡¢¹ë²÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÁ¡ºÙ¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¡¢¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¡Ä¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£