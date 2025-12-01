¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Îº£°æÃ£Ìé¡Ö¹Ô¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¡×Éð´ï¤Ï¡Ö¹â¤á¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¡×¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤Î°Õ³°¤Ê¸òÎ®¤â
º£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£Ìé¡Ê27¡¢À¾Éð¡Ë¡£º£µ¨¡¢µå¼ïÊÌÃ¥»°¿¶¿ô¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡Ê79¸Ä¡Ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î178Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÌî¼ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¿È¤ÎÉð´ï¤Ï¡Ö¹â¤á¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÀè¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤È¤Î°Õ³°¤Ê¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀÐ°æÂçÍµTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢10¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.92¡¢178Ã¥»°¿¶¡£Åê¼ê¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¤Ë¤É¤ì¤À¤±Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍWHIP¤¬0.89¤È12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¡£¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯½àÈ÷¤¬´°àú¤ËÀ°¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤´¼«¿È¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡§·ë²ÌÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬5°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ÎÊý¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¶¯¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÀÐ°æ¡§¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¤Ïº£°æÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£°æ¡§2Ç¯ÌÜ¤«¤é1·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£9Ç¯¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬°Ê¾å1Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÀµÄ¾´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐ°æ¡§¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º£°æ¡§º£¤ÎÂåÍý¿Í¤ÎÊý¤È·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥·¡¼¥º¥ó5Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç»öÁ°¤ËÂåÍý¿Í¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¡¢¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤â¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë3¡¢4Ç¯Á°¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÀÐ°æ¡§¤½¤·¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÁª¼ê¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¡¦¡¦¡¦
º£°æ¡§Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤ÎÄï¤µ¤ó¤È·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ö²¿¤«¼ÁÌä¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤é±óÎ¸¤Ê¤¯Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡×¤Ã¤ÆÄï¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éSNS¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢ÀèÆü¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¤ä¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐ°æ¡§¤¤¤ä¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Àè¤Û¤ÉÂåÍý¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊµåÃÄ¤¬¡¢º£°æÁª¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¢1¤È¤¤¤¦¡ÊFA»Ô¾ì¤Î5ÃÊ³¬¤Î¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤ÎÃæ¤ÇºÇ¾å°Ì¤Î¡Ë¥é¥ó¥¯¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡¢´õË¾¤È¤«»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£°æ¡§¤¤¤ä¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊµåÃÄ¤«¤é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤«¤é²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÎÉ¤¤·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æ¡§3¡¢4Ç¯Á°¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î3¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º£°æ¡§¤â¤Á¤í¤óÉáÄÌ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤âÎý½¬¤È»þ´Ö¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤È¤«¡¢¸«¤ì¤ë¤È¤¤Ï¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ°æ¡§ÂçÃ«¡ÊæÆÊ¿¡ËÁª¼ê¤¬¤¢¤ì¤À¤±³èÌö¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿»³ËÜ¡ÊÍ³¿¡ËÁª¼ê¤â³èÌö¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¡ÊÏ¯´õ¡ËÁª¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º£°æ¡§»³ËÜÅê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤È¤«¼«Ê¬¤ÈÇ¯¤Î¶á¤¤Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢ËÍ¤â¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¹Ô¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¦¡¦¡¦¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢¾ï¤Ë²¿¤«¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î3¿Í°Ê³°¤ÎÊý¤ÎÁª¼ê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤À¤«¤é¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Éð´ï¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹â¤á¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¡×
ÀÐ°æ¡§º£°æÁª¼ê¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡£
º£°æ¡§¹â¤á¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¡£ÂåÍý¿Í¤ÎÊý¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÌî¼ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢187¥»¥ó¥Á¤¬Ê¿¶Ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ¤è¤ê¤â¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÍ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÄã¤¯¤Æ¡¢Äã¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¹â¤á¤Ë¿á¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÄ¾µå¤¬°ìÈÖ»ý¤ÁÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¼«¿®¼º¤¯¤¹²ÄÇ½À¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ê¾Ð¡ËµåÂ®Åª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Â®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¤ä¸«¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢µ°Æ»¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤Ã¤Á¤ÎÁª¼ê¤¬¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æ¡§µåÂ®¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Äã¤¤¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¥Û¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â°Õ¼±¤·¤ÆÀï¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º£°æ¡§¤Ê¤«¤Ê¤«¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉé¤±¤¸¤È¥¬¥ó¥¬¥ó¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀÐ°æ¡§¥á¥¸¥ã¡¼µå¤ò´û¤ËÎý½¬¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´¼«¿È¤Î´¶¿¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£°æ¡§¤¢¤ó¤Þ¤êÅê¤²¤Å¤é¤µ¤È¤«¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼¾ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¤Ï°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È´¥Áç¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤¿¤é¤â¤Ã¤È³ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ°æ¡§Éð´ï¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¥á¥¸¥ã¡¼µå¤À¤È¤è¤ê¶Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î´¶¿¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
º£°æ¡§ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¤È¤¤ÈÊÑ²½ÎÌ¤È¤«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¶Ê¤¬¤êÉý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢ÁÀ¤¦¤È¤³¤í¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤«¤À¤È¡¢¤Þ¤¿1¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¤¢¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æ¡§¶Ê¤¬¤êÊý¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È°®¤ê¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
º£°æ¡§¤¤¤ä¡¢Â¿Ê¬ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤â¤É¤ÎÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¤â¡¢Á´Éô¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ì½ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶³Ð¤¬Á´Éô°ì½ï¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¡£ÂÎ¤¬Ä¥¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Åê¤²¤¿¤éÂçÂÎ·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ãæ6Æü¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢ÂÎ¤Î¥±¥¢¤À¤Ã¤¿¤ê¤ÏËè½µÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥º¥ì¤È¤«¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÐ°æ¡§¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤Âç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Ëº£°æÁª¼ê¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
º£°æ¡§¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ËÍ¼«¿È¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Æ¡£¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¤¢¤ó¤Þ¤ê¼Â´¶¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢±¦¤âº¸¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤¬¡¢ÆþÃÄ¤¹¤ëÁ°¤È¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤·¤Æ¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÌîµå¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Ìîµå°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤È¤«¡¢´Ä¶¤Î°ã¤¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¤ß¤ó¤ÊÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£