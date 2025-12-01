¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ»ùÆ¸¤Î³ØÎÏ¤òÃµ¤ë¡¡¹âÃÎ¸©ÈÇ¤Î³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¡¡»Ï¤Þ¤ë¡Ú¹âÃÎ¡Û
¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹âÃÎ¸©¤¬¹Ô¤¦¸©ÈÇ¤Î³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤¬¡¢12·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸©³ØÎÏÄêÃå¾õ¶·Ä´ºº¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¸©ÈÇ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¸©¤¬»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î³ØÎÏ¸þ¾å¤ä¡¢¶µ°÷¤Î³Ø½¬»ØÆ³¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È2012Ç¯¤«¤éËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÈµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤¢¤ï¤»¤Æ264¹»¤Î¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¡¦5Ç¯À¸¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡¦2Ç¯À¸¤ÎÌó1Ëü8000¿Í¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤Ï¡¢¹ñ¸ì¤ä»»¿ô¤Ê¤É¶µ²Ê¤Î¤Û¤«¡¢³Ø½¬¾õ¶·¤äÀ¸³è½¬´·¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
1Æü¸áÁ°¡¢¤¤¤ÎÄ®¤Î»ÞÀî¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¼ÁÌäÄ´ºº¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©ÈÇ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢12·î5Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¸©¶µ°Ñ¤ÏÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò2026Ç¯2·î¤Ë³Æ³Ø¹»¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£