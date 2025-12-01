東日本大震災で被災した岩手県釜石市出身のピアニスト小井土文哉さん（３０）が１１月、故郷で演奏会を開催した。

市中心部の教会では津波の被害を受けた「復活ピアノ」を奏で、母校では被災経験を元に人生の意義を考える大切さを後輩に伝えた。あの日から間もなく１５年となるのを前に「演奏を通して、鮮明に残り続けるつらい震災の記憶を和らげることができれば」と思いを寄せた。（押尾郁弥）

新生釜石教会で１１月１４日に行われた演奏会には、約７０人の聴衆が詰めかけた。小井土さんは、リストの「ダンテを読んで」やベートーベンの「月光」などアンコールを含めて６曲を披露。津波の傷痕が残るピアノから繰り出される優しい音色が教会内に響き渡った。

小井土さんは、県立盛岡一高への進学を控えた中学３年の時、大きな揺れに見舞われた。迎えに来た父親の車で高台に避難し、通ってきた道は直後に津波がのみ込んだ。心身の疲労や慣れない盛岡での生活から、一時はピアノから遠ざかった。

再び鍵盤（けんばん）に向き合う転機となったのは、震災後に鑑賞した被災地支援の演奏会だった。指揮者の佐渡裕さんがタクトをふるうダイナミックな音楽に魅了された小井土さんは「今度は自分が音楽で力を与える側になりたい」と演奏家の道を志した。

めきめきと頭角を現し、２０１９年に英ヘイスティングス国際ピアノ協奏曲コンクールで優勝。現在は都内を拠点にイタリアのイモラ音楽院で学びを深め、国内外で演奏活動を行っている。

◇

小井土さんが演奏した復活ピアノは震災当時、泥にまみれ、瓦礫（がれき）に埋まった教会の片隅にひっくり返っていた。牧師の柳谷雄介さん（５６）が鍵盤に触れると一部でかすかに音が出たため修復を決意。洗浄や部品交換などを経て、１６年に修理が完了した。

同年に教会で開催されたピアノの復活を記念するコンサートでは、柳谷さんが小井土さんに演奏を依頼。震災後、釜石で初めて開いた演奏会となった小井土さんは「地元に音楽を届けるきっかけを作ってくれたのが柳谷さんと復活ピアノ」と感謝する。

地元に恩返しをしたいと９年ぶりに実現した今回の教会での演奏会では、「ピアニストとして成長した姿を見せることができた」と胸を張った。これからも釜石で演奏会を続けていくという新たな目標もできた。

◇

母校・市立釜石中では１３日、全校生徒約２８０人を前に演奏した後、「生きる意味」をテーマに講演。小井土さんは震災の体験が人生観に大きな影響を与えたと述べ、「自分がいま生きているのは幸せなこと。一日一日を大切に、何のために生きているのか考えてほしい」と後輩にエールを送った。

２年の女子生徒は「きれいな演奏が心に響いた。小井土さんの生き方に対する価値観を知った。日々の生活に生かしていきたい」と話した。