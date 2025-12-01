Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï4Ëü9407±ß¡¡È¿Íî¡¢¾å¾ººàÎÁË³¤·¤¯Çä¤êÍ¥Àª
¡¡½µÌÀ¤±1Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿Íî¤·¤¿¡£Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ900±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤¤¿Ê¤á¤ë¼è°úºàÎÁ¤ËË³¤·¤¯¡¢ÅöÌÌ¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÇä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±ß¹â¥É¥ë°Â¿Ê¹Ô¤â½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ846±ß60Á¬°Â¤Î4Ëü9407±ß31Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï33.96¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3344.48¡£
¡¡Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ëÁá´üÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â³ô²Á¤ò²¼»Ù¤¨¤·¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£