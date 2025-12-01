½¾Íè¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¡È¤¤ç¤¦¡É¤Þ¤Ç¡¡¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§¾Ú¡×¤¬ÊÝ¸±¾ÚÂå¤ï¤ê¤Ë¡¡¸üÏ«¾Ê
½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤ÇÍ¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¡¢¤¢¤¹¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡×¤¬ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤Ê½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤¬¤¤ç¤¦¤ÇÍ¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¡¢¤¢¤¹¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤«¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤éÆÏ¤¯¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡×¤¬ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤Î´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¡¢»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ½¾Íè¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤òÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£