お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が１日、都内で行われた、無料インターネットラジオサービス「ｒａｄｉｋｏ」のサービス開始１５周年を記念した記者発表会に俳優・木戸大聖、ロックバンド・Ｓａｕｃｙ Ｄｏｇの石原慎也らと出席。ｒａｄｉｋｏ１５周年を記念して誕生した公式キャラクターの「ラジまる」と絡み、まさかのハプニングを起こした。

太田はラジまるが登場すると「不気味で仕方ない。ばけものみたいだけど」とぶっちゃけ。一方で「触り心地がよさそうと」と印象を語ると、司会から絡みの許可が降りた。太田は恐る恐る握手から、ハグを交わした。

…と思った突如、太田はラジまるを強く抱きかかえて思い切り投げ飛ばし、ラジまるの“中身”が思わず出てしまった。ラジまるはいったんステージ裏にはける始末となった。

会場から笑いとともに驚きの声があがり、司会から「ここまではお願いしてなかったんですけど」と注意されると、太田は「“顔”がでちった。フリだと思うじゃん。ごめんね！」とラジまるに謝罪。「スーツアクターの中では俺はブラックリストに乗ってるらしい」と苦笑いで明かし「まさかこんな大惨事になるとは思わなかった。ごめんね」と続けた。

ラジまるが再登場すると「もう会わせない方が良いよ多分」と笑いつつ「もう倒さないですから」と弁明。この日、太田はｒａｄｉｋｏ１５周年ＰＲ大使に就任し、ラジまるとともに「全国に行きたい」とＰＲ大使としての意気込みを語ったが、ラジまるは手を横に振り、思わず否定するポーズを見せていた。