¡Ú ËÙ¹¾À»²Æ ¡Û¡¡¿å¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¡¡í ½ÕÎï¥Ý¡¼¥º ¡í ¤òÈäÏª¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë½ÕÎï¤ß¤¿¤¤¤À¡¼¡ª¡×¡Ö³ÑÅÙ¥´¥¤¥¹¡¼¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡Á¥¥Ã¥¯¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶ÁÂ³¡¹
"ÈþµÓ¡õ´¤³ä¤ê" ¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ¡Ê¤Û¤ê¤¨¤ß¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î"½ÕÎï¥Ý¡¼¥º"¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ËÙ¹¾À»²Æ ¡Û¡¡¿å¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¡" ½ÕÎï¥Ý¡¼¥º " ¤òÈäÏª¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë½ÕÎï¤ß¤¿¤¤¤À¡¼¡ª¡×¡Ö³ÑÅÙ¥´¥¤¥¹¡¼¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡Á¥¥Ã¥¯¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶ÁÂ³¡¹
ËÙ¹¾¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡ÖJapanese Chun-Li ÆüËÜ¤Î½ÕÎïver¡×¤ÈÂê¤·¡¢³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö½ÕÎï¡ÊChun-Li¡Ë¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¸«»ö¤Ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¿å¿§¤Î²ÖÊÁ¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Çò¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤¿ËÙ¹¾¤µ¤ó¤¬¡¢ÊÒµÓ¤ò¹â¤¯²£¤Ë½³¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÊý¤ÎµÓ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¤Ð¤·¤ÆÂÎ¤ò»Ù¤¨¡¢Î¾¼ê¤Ï¹ø¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¸ÇÄê¡£½¸Ãæ¤·¤¿É½¾ð¤Ç»ëÀþ¤ò¼Ð¤áÁ°Êý¤Ë¸þ¤±¡¢¶õ¼ê·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
ËÙ¹¾¤µ¤ó¤ÏÅê¹ÆÊ¸¤Ç¡ÖI used to practice karate in Japan. Now I'm working as a TV announcer!¡×¡ÊÆüËÜ¤Ç¶õ¼ê¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ë¤È¼«¿È¤Î·ÐÎò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤·¤Æ¡Ö#¶õ¼ê #½ÕÎï #streetfighter #chunli¡×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢³ÊÆ®µ»·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡Á¥¥Ã¥¯¡ª¡×¡Ö³ÑÅÙ¥´¥¤¥¹¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ªËÜÅö¤Ë½ÕÎï¤ß¤¿¤¤¤À¡¼¡ª¡×¡ÖåºÎï¤ËÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ËÙ¹¾À»²Æ¡Ê¤Û¤ê¤¨ ¤ß¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼«¾Î¡ÖÆüËÜ°ì¡¢¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×ÆüËÜ¶õ¼êÆ»Ï¢ÌÁ¹ä½ÀÎ®¸¦½¤´Û ½éÃÊ¤Î¤Û¤«¡¢NESTA-PFT¡ÊÀ¤³¦É¸½àµ¬³Ê¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»ñ³Ê¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÎÁÍý¥½¥à¥ê¥¨¡¢¾åµéµßÌ¿µ»Ç½»Î¡¢ÊÝ°é»Î»ñ³Ê¡¢ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡2¼ïÌÈµö¡¢²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨¡¢Ä²³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼®¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¥¼¥íÎÁÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢µßÌ¿µ»Ç½Ç§Äê¾Ú¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Î»Ê²ñ¤ä¡¢BS¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëËµ¤é¡¢¶µ°é»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û