ワンコがお風呂から上がった時に、お風呂場の前にタオルが敷かれていたら…？お利口なワンコの行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で73万6000回再生を突破。「可愛すぎる」「偉い！」といった声が寄せられています。

【動画：シャワーを浴びた犬→床にタオルを敷いておいたら…賢すぎる『お風呂上がりの行動』】

ワンコがお風呂から上がったら…

TikTokアカウント「corgi...roi_0210」に投稿されたのは、コーギーの「ロイ」くんがお風呂から上がった後の様子です。体を綺麗に洗ってもらったロイくんがお風呂場から出てくると、床に3枚のタオルが敷かれていました。

トコトコと歩いてタオルの上に行き、体をブルブルッと震わせて被毛の水分を飛ばすロイくん。この後は飼い主さんがやってきて、ロイくんの体を拭いてあげるのかと思いきや…？

お利口すぎる行動に驚愕！

なんとロイくんはゴロンと寝転がってタオルに体をこすりつけ、自分で体を拭き始めたとか！しばらくすると場所を移動し、別のタオルにも背中やお顔をスリスリ…。その後もひたすらタオルの上でゴロゴロと転がり続けて、しっかり全身の水分を拭きとろうとしていたそう。

なんでも飼い主さんがお風呂場の前にタオルを用意しておくと、いつもロイくんはセルフタオルドライをしてくれるのだとか。お利口さんすぎて、驚いてしまいますね！飼い主さんも手がかからなくて助かっているとのこと。

一生懸命な姿が愛らしい

またロイくんが一生懸命タオルで体を拭く姿は、まるで食パンやコロッケが元気に動き回っているかのようで、その愛らしい光景を見て笑顔になった方も多かったようです。きっとロイくんは今後もお風呂に入るたびに、お利口さんで可愛い姿を披露してくれることでしょう。

この投稿には「なんてお利口さんなんだ～！」「自分で拭いてくれるし、その可愛い姿も拝めるし一石二鳥」「食パンがタオルの上で転がってる」「一生懸命擦り付けてるの愛くるしすぎますね」といったコメントが寄せられています。

ロイくんのお利口さんで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「corgi...roi_0210」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「corgi...roi_0210」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。