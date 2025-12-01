ÆÈ¼«¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ªRED WARRIORS¡¢37Ç¯¿¶¤ê¤Î»Í¹ñ¡¦24Ç¯¿¶¤ê¤Î¶å½£¸ø±é¤ò´Þ¤à”Back to Life”¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
RED WARRIORS¡Ê¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¢ÌÚÊë"shake"ÉðÉ§¡¢¾®Àî¥¥è¥·¡Ë¤¬¡¢¡ÖRED WARRIORS 40th Anniversary Vol.4 Tour2026 "Back to Life"¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2025Ç¯·ëÀ®40¼þÇ¯¡¢2026Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëRED WARRIORS¡£40¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯³«ºÅ¤·¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î4¿ÍÊÔÀ®¤Ç¹Ô¤¦¸¶ÅÀ²óµ¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï³Æ²ñ¾ìÂ¨ÆüSOLD OUT¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï40¼þÇ¯´ë²èÂè4ÃÆ¡£37Ç¯¿¶¤ê¤Î»Í¹ñ¸ø±é¤ò´Þ¤à6¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë»°¹ñµÁµ®¡¢¥É¥é¥à¥¹¤ËÀ¾Àîµ®Çî¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î5¿ÍÊÔÀ®¤Ç¡¢²¦Æ»¤Î¥³¥í¥à¥Ó¥¢»þÂå¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÆ·ëÀ®¸å¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¢ÆÁ´Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó»þÂå¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â±éÁÕÍ½Äê¤À¡£
11·î30Æü21»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë²ñ°÷Àè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥ì¥Ã¥É¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ëµ×¡¹¤Î»Í¹ñ¤ä¹Åç¡¢Ê¡²¬¡£º£²ó¤ÏºÆ·ëÀ®¸å¤Î3Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£ºÆ·ëÀ®¸å¤Î¶Ê¤ÏÎÉ¤¤¶Ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê±éÁÕ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£³Ú¤·¤ß¤À¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Live¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó¡Û
¢¡RED WARRIORS 40th Anniversary Vol.4 Tour2026 ¡ÈBack to Life¡É
2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë»¥ËÚ PENNY LANE 2418:00 open¡¿18:30 start
2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¹â¾¾ DIME18:00 open¡¿19:00 start
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç LIVE VANQUISH17:00 open¡¿18:00 start
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬ DRUM LOGOS17:15 open¡¿18:00 start
2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå GORILLA HALL OSAKA18:15 open¡¿19:00 start
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²° ElectricLadyLand17:15 open¡¿18:00 start