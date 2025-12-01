ショベルカーの運転を楽しむ豆柴さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「あまりにも可愛すぎる」「顔がとろけてしまいます…」「本当に楽しそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：乗り物が大好きな柴犬のために『巨大ショベルカー』を手配した結果→まさかの展開】

乗り物大好きな豆柴

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」では、豆柴の『おもち』ちゃん、シベリアンハスキーの『おこめ』ちゃんのクスッと笑える日常が随時紹介されています。今回、2匹は淡路島に旅行に行ったそう。そこで、素敵すぎる出会いがあったといいます。

実は、おもちちゃんは乗り物が大好き！おもちちゃん専用のJeepを所持しているというほど、乗り物全般に目がないのだそうです。少年心を忘れないおもちちゃんの姿に、共感するところがあったのかもしれません。立ち寄ったバーの店主の計らいで、ショベルカーに乗せてくれることになったのです。

初めてのショベルカーに大興奮！！

いくら乗り物好きとはいえ、ショベルカーには乗ったことがなかったというおもちちゃん。試しにマスターと一緒に乗車してみると、おもちちゃんの体が大きすぎて運転席に入れませんでした。

そこで、小さなヘルメットを被せてひとりで乗せてみることにしたとか。ショベルカーの運転席を独り占めしたおもちちゃんは、途端に誇らしげな表情に！胸を張ってショベルカーを乗りこなす姿は、まるで建設会社の従業員のようだったといいます。

特別な車にも乗車♪

マスターは、おもちちゃんのために特別な車も出してくれたそうです。それは、マスタングと呼ばれるアメリカの車！普段は見ないかっこいいデザインを、おもちちゃんは一目で気に入ったようです。

運転席に座らせてもらうと、気分はイケてる海外の男子…♪きりっとした顔で鎮座するおもちちゃんは、自信に満ち溢れていたとか。こうして旅行は大成功に終わりました。たくさんの乗り物に初挑戦したおもちちゃん、素敵な旅になってよかったですね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「乗り物にいっぱい乗れて良かったね」「また遊びに来れたらいいね」「見てる私まで楽しくなりました」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」には、おもちちゃん＆おこめちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。