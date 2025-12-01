サントリー食品インターナショナル社長交代、木村穣介サントリーHD取締役が新社長就任へ、社名はサントリービバレッジ&フードに変更

サントリー食品インターナショナルは11月28日、サントリーホールディングスの木村穣介取締役専務執行役員が同日の取締役会で代表取締役社長に就任し、小野真紀子社長が退任する人事を発表した。2026年3月下旬開催予定の定時株主総会を経て正式に決定する。なお、小野社長は、サントリーホールディングス取締役専務執行役員に就任予定。

異動の理由について、同社は「不確実性の高い外部環境継続と消費者行動の変化を予想する中、「イノベーション」と「トランスフォーメーション」加速による持続的な事業成長を目指し、経営陣を刷新する」としている。

また、同社は4月1日から商号を変更し、サントリービバレッジ&フード株式会社(Suntory Beverage & Food Limited)となることを発表した。英文表記の変更はない。目的は、グループの事業領域が拡大する中、グローバルで統一して「サントリービバレッジ&フード」を関した商号を使用することとしている。商号変更も2026年3月下旬開催予定の定時株主総会を経て正式決定となる。

【サントリー食品インターナショナル 木村穣介(きむら じょうすけ)次期社長の略歴】

1961年01月23日生まれ(64歳)

1983年03月 大阪大学基礎工学部卒業

1983年04月 サントリー(株)入社

1999年10月 食品事業部課長

2003年10月 食品事業部部長

2009年04月 サントリーホールディングス(株)へ転籍、サントリー食品(株)食品事業部部長

2010年04月 サントリー食品(株)執行役員 食品事業部副事業部長

2011年01月 サントリー食品インターナショナル(株)執行役員 食品事業部副事業部長

2012年05月 サントリー食品インターナショナル(株)執行役員 食品事業部ブランド戦略部長

2013年01月 サントリー食品インターナショナル(株)へ転籍、執行役員 食品事業本部ブランド戦略部長

2013年03月 サントリーフーズ(株) 取締役

2013年04月 同社 取締役 広域営業本部長

2014年03月 同社 専務取締役 広域営業本部長

2014年04月 サントリー食品インターナショナル(株) 常任顧問

2015年09月 サントリーフーズ(株) 専務取締役 広域営業本部長、営業推進本部担当

2016年03月 サントリービール(株) 常務取締役

2016年04月 サントリーホールディングス(株)へ転籍、執行役員サントリービール(株) 常務取締役経営企画本部長、マーケティング本部長

2017年04月 サントリービール(株) 常務執行役員マーケティング本部長、プレミアム戦略部長

2018年03月 サントリー食品インターナショナル(株)取締役常務執行役員

2018年04月 同社 取締役常務執行役員 ジャパン事業本部長

2019年03月 同社 取締役専務執行役員 ジャパン事業本部長

2022年01月 同社 取締役副社長 SBFジャパンCEO

2023年01月 サントリーホールディングス(株)取締役専務執行役員SCM部門統括、サプライチェーン本部長

2026年01月 同社取締役副社長 (予定)

2026年01月 サントリー食品インターナショナル顧問(事業変革担当)(予定)

※サントリーホールディングス取締役副社長は2026年3月退任予定。