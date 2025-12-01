執念のF1残留なるか　「今のレベルに到達できたドライバーはいない」と語る角田裕毅にレッドブル代表が明言した“可能性”は？

自信を深めるレースで、ポイント奪取に成功した角田(C)Getty Images

難しいレースで「全力を尽くした」

ドーハで意地のポイント奪取だ。現地時間11月30日に行われたカタール・グランプリ（GP）決勝で、レッドブルの角田裕毅は、15番手からスタートして10位にまで浮上。見事に入賞を果たした。

【動画】見せた「ドーハの快走」 角田裕毅がフェルスタッペンを超えたレースをチェック

予選はQ1で16番手に沈み、Q2進出も逃す事態となり、「理由が分からない」と嘆いた角田。チームが来季構想を決断する最後のレースで大きな試練と直面したが、決勝で執念を見せた。

出走とともに安定したペースで着実に順位を上げていった角田は、入賞圏内まであと一つとなる11番手で最終盤を迎える。そして、残り2周となったところで“運”も彼に味方をする。残り2周を過ぎたタイミングで、上位を走っていたアイザック・ハジャー（レーシングブルズ）がマシントラブルに見舞われて急失速。この好機を見逃さなかった25歳は、グッとスピードを上げて10位に滑り込んだ。

最後の最後まで懸命に走り抜いた執念が実る形でのポイント獲得。しかし、当人は至って冷静だ。レース終了直後の無線で「タイヤがめちゃくちゃオーバーヒートする。この状態だとオーバーテイクは簡単じゃないよ」とクレバーに自己分析を口にした角田は、F1公式のフラッシュインタビューで、「ポイント圏内に入るべく全力を尽くし、最終的に達成できた」と持論を展開した。

「今夜は本当に難しいレースだった。マシンの感触は良かったし、ペースもまずまずだったけど、サーキットの特性と2ストップルールが状況を難しくしたんだ。ここは高速コーナーが多いうえに、DRSゾーンが1箇所しかない。そうなるとオーバーテイクはほぼ不可能で、全ドライバーが苦戦していた。そしてセーフティカーが導入されると、順位を上げるのがさらに困難になった」

環境面でも難しいレースで「全力を尽くした」。だからこその結果なわけだが、角田はチームにも感謝を口にする。

「ここ数戦、チームは自分に強力なマシンを提供してくれている。だから、マックスに可能な限り接近し続けることができている。次戦も同様の戦い方を心がけたい」