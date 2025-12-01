SB33歳最多勝男が今オフ移籍市場「最大の目玉」に　先発充実目指す巨人など、メジャー含め大争奪戦必至「巨人の先発事情を考えると動くのは妥当」

有原は2年連続最多勝と圧巻のパフォーマンスを続けている（C）産経新聞社

ソフトバンクの最多勝男、有原航平が12月2日に公示される保留選手名簿から外れ、自由契約になるとスポーツ各紙に一斉に報じられている。

有原は日本ハムからキャリアをスタートさせ、ポスティングを利用し、メジャーに挑戦。

2023年から再び日本球界に戻り、ソフトバンクとの3年契約が今季で終了となっていた。

元から球界屈指の本格派右腕として知られていたが、今季も3年連続2桁勝利を達成。14勝をマークと2年連続の最多勝を獲得。WHIP（1イニングあたりの打者数）1.19と抜群の安定感が光る。チームの日本一奪回に大きく貢献した。

ソフトバンクも当然、全力で慰留に努めると見られる中、今オフの補強ポイントに先発充実が求められる阿部巨人の動きも注目となる。

今季の先発陣は2年連続開幕投手を務めた戸郷翔征が貯金を作れず、シーズン通して不振に苦しんだ。2桁勝利をあげたのは山崎伊織のみとあって、先発陣の柱を担える選手が求められている。