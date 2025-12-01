第５９回ステイヤーズステークス・Ｇ２は１２月６日、中山競馬場の芝３６００メートルで行われる。

クロミナンス（牡８歳、美浦・尾関知人厩舎、父ロードカナロア）は長期休養明けのオールカマーは３コーナーで外から寄られて接触する場面もあったが、急に手応えが怪しくなって直線は見せ場なく１０着。不利の影響というより、久々のぶん本来のパフォーマンスを発揮できなかった印象を受けた。当初はアルゼンチン共和国杯も選択肢にあったが、より万全を期して長距離Ｇ２に駒を進めてきた。ここ２週は併せたＧ１馬のドゥレッツァを相手に手応えで上回る動きを披露しており、今回は力を出せそうだ。

ヴェルミセル（牝５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ゴールドシップ）は今年のダイヤモンドステークス、京都大賞典で３着と健闘。前走のエリザベス女王杯はさすがに相手が強かったが、Ｇ２に戻ればチャンスはある。

昨年の２着馬シルブロン（牡７歳、美浦・稲垣幸雄厩舎、父トーセンジョーダン）は距離延長で巻き返しを図る。宝塚記念５着のチャックネイト（セン７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）は初の距離に対応できるかがポイントになる。