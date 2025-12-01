俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第４６話が１１月３０日に放送され、世帯平均視聴率８・８％を記録したことが１日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回１２・６％でスタート。今回は前回の８・６％から０・２ポイント増。個人視聴率は４・９％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第４６話は「曽我祭の変」。蔦重（横浜流星）は納得する役者絵が仕上がらず行き詰まっていた。そんな中、蔦重と歌麿（染谷将太）、２人にしか生み出せない絵を見てみたいと訴えるてい（橋本愛）。この思いに突き動かされ、歌麿が再び耕書堂に戻ってくる。その後、役者絵は完成し、歌舞伎の興行に合わせて、蔦重は絵師・東洲斎写楽の名で絵を売り出す。写楽のうわさは、徐々に江戸市中、江戸城中にも広まっていく…と展開した。

終盤では一橋治済（生田斗真）の毒まんじゅうにより、緊迫の展開に。そんな中、蔦重の前に治済と同じ顔をした人物が姿を見せ、その正体が分からぬまま幕を閉じた。ネットは「ど、どうなってるの？？謎すぎます」「最後に出てきた“生田斗真”は誰！？」「本編ラストと予告編の映像にただただ混乱」「どう言う事？？本物？」と騒然。１４日に最終回を迎えることから「盛り上がってきたなと思ってたら残り２話しかないの！？！？」「あと２話でどうやって畳むのか楽しみ」「あと２話でこの伏線、回収できんの？」との声も上がっている