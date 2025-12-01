「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８２）の妻でタレントの加藤綾菜（３７）が、自身の“リラックスタイム”について紹介した。

３０日に自身のインスタグラムに「私のリラックスタイムについて紹介！」と書き出した綾菜。「朝に自転車で紅葉みながらカフェ巡り。朝イチはカトちゃん寝ているので朝は自由な時間。頭を整理する時間。新聞読んでアウトプットしたり１週間の献立考えたり。」と朝の時間の使い方について詳しく紹介し、コーヒーやプリン、バゲットなどのショットや、美しく色づいたイチョウの木、さらにはブラウンのトップスを着こなしたラフな姿などをアップした。また、「最近、針やお灸にもハマってる。ピラティスは変わらず通ってる。」と続け、最後に「２０２５年は自分を少しは大事にできたかも」と１年を振り返り、投稿を締めた。

この投稿にはファンから「綾菜ちゃん素敵な自分時間を過ごしてますね」「朝活、良いですね」「素敵な自分の時間の使い方」「カトちゃんも大切ですが綾菜ちゃんもどうぞご自愛くださいませね〜！」「リラックスＴｉｍｅも大事なので、少しだけでなく、たくさん大事にしてください」などのコメントが寄せられている。