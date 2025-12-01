À½Å´½ê¤ÎÇúÈ¯¤Ç¡ÖÇ®É÷Ï§¡×¤¬ÊøÍî¡Ä¹ÈÏ°Ï¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯¡¡9·î¤Ë¤âÀßÈ÷¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¼¼Íö»Ô
1ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô¤ÎÀ½Å´½ê¤ÇÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¼þÊÕ¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¼Íö»Ô¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÀ½Å´¤Î¹©¾ì¡£¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢Å´¤òºî¤ëÀßÈ÷¤ØÁ÷¤ê¹þ¤à¶õµ¤¤ò²ÃÇ®¤¹¤ë¡ÖÇ®É÷Ï§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁõÃÖ¤ÇÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ®É÷Ï§¡×¤Ï¹â¤µ40m¤Û¤É¤Ç¡¢ÇúÈ¯¤Ë¤è¤êÊøÍî¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÉô¤Î¥ì¥ó¥¬¤Ê¤É¤¬¼þ°Ï¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼þÊÕ¤«¤é¤Ï²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¹ÈÏ°Ï¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ®É÷Ï§¡×¤È·Ò¤¬¤ëÀ½Â¤ÀßÈ÷¤Ç¤Ï¡¢9·î¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢11·îËö¤Ë²ÔÆ¯¤¬´°Á´Éüµì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¹©¾ìÂ¦¤ÏÇúÈ¯¤È¤Î´ØÏ¢¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£