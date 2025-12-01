¡Ö³Ñ¤ÎÉô²°¤«¤é±ê¡×Ì¤ÌÀ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Ð»ö¤Ç½»¿Í38¿ÍÈòÆñ¡Ä3»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÄÃ²Ð¤â¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ1¿Í¤Î°äÂÎ¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¾®ÅÄ¸¶»Ô
¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç1ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¡§
³Ñ¤ÎÉô²°¤«¤é±ê¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
1Æü¸áÁ°2»þ¤¹¤®¡¢¾®ÅÄ¸¶»Ô±ÉÄ®¤Î6³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï¾ÃËÉ¼Ö12Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í38¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë3³¬¤ÎÉô²°¤«¤é¡¢ÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£