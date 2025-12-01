ÀþÏ©Æâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÎðÃËÀ¤òµß½õ µß½õ¤Î5Ê¬¸å¤Ë¤ÏÎó¼Ö¤¬ÄÌ²á ÏÂÌÚÄ®¤ÎÃËÀ¤Ë·Ù»¡¤«¤é´¶¼Õ¾õ
ÀþÏ©Æâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÎðÃËÀ¤òµß½õ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÏÂÌÚÄ®¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ë´ä¹ñ·Ù»¡½ð¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¹ñ·Ù»¡½ð¤ÎÅÄÃæÀµÏÂ½ðÄ¹¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÏÂÌÚÄ®¤Ë½»¤à¾®ÎÓÀ¯ÂÀÏº¤µ¤ó35ºÐ¤Ç¤¹¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï11·î9Æü¤Î¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÏÂÌÚÄ®¤Ë¤¢¤ëÆ§ÀÚ¶á¤¯¤ÎÀþÏ©Æâ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÎðÃËÀ¤òÈ¯¸«¡£
¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¼«Âð¤ËÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÃËÀ¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á´ä¹ñ·Ù»¡½ð¤Ë¿ÈÊÁ¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤òµß½õ¤·¤¿5Ê¬¸å¤Ë¤Ï¸½¾ì¤òÎó¼Ö¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ½ðÄ¹¤ÏÂç¤¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¿×Â®¤Ê¹ÔÆ°¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾®ÎÓÀ¯ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀþÏ©Æâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁá¤¯½õ¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡£¸Ø¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×
2025Ç¯¤Ë´ä¹ñ·Ù»¡½ð´ÉÆâ¤Ç¿ÍÌ¿µß½õ¤Î´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£