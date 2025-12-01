筆者は、吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」で活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めています。私の探偵歴十数年の中でさまざまな調査の相談を受けました。今回ご紹介するのは、一人の若い父親が抱えた絶望の物語です。彼の苦しみは、現代社会のゆがんだ新たな闇の裏切りによってもたらされました。（探偵芸人 オオカミ少年・片岡正徳、登場人文はすべて仮名）

21歳専業主婦の妻

2歳娘を実家に預けてどこへ？

今回の依頼者、トラック運転手の金山眞人さん（かねやま・まさと、23歳）の顔には愛する妻への疑念と、大切な家族が崩壊するかもしれないという絶望感が刻まれていました。眞人さんは私に会う直前まで、自分が夫として、父親として、何か至らない点があったのではないかと自分を責め続けていたのです。

「片岡さん、妻はタワマンで浮気をしているんでしょうか？ もしそうなら僕の人生も、2歳の娘の人生も、うその上に成り立っていたことになるかもしれません」

眞人さんの妻の愛絵さん（まなえ、21歳）は同じ高校の後輩で、愛絵さんが高校を卒業してすぐに結婚しました。ほどなく娘が生まれて幸せな家庭を築いていました。しかしここ数カ月、愛絵さんの行動には眞人さんが理解できない、説明のつかない矛盾が増えていました。

