合唱曲『他人の金で焼肉が食いたい』をオーケストラ伴奏で歌ってみた！ 本格ホールに響き渡る「ゴチになりたい」の願い

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『合唱曲「他人の金で焼肉が食いたい」（オーケストラver.） 演奏：アタミキネンオーケストラ＆アタミキネン合唱団』というYOTTA Factoryさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

合唱曲「他人の金で焼肉が食いたい」（オーケストラver.）

作詞：みゅーら / 作曲：ながはな

「他人の金で焼肉が食いたい」。そんなユニークなタイトルの合唱曲を演奏してみたとの動画が公開されています。演奏者はアタミキネンオーケストラ＆アタミキネン合唱団です。

撮影は本格的なコンサートホールで行われています。オーケストラによるさわやかなイントロが響き渡ると、合唱団の天使のような歌声が。しかし、そこで歌われるのは「他人の金で焼肉が食いたい」といった欲望むき出しの言葉たちです。

続く歌詞は「会社はブラック、家では孤独、せめて焼肉が食べたい……」。社会の悲哀と焼肉への果てしない欲望がストレートに表現されています。

そして「ロースにハラミ、壺漬けカルビ」とメニューを挙げるたびに音楽は盛り上がり、高揚感を増していきます。頂点に達したかと思われた瞬間に放たれるのは「ゴチになりたい」との熱い思い。壮大な楽曲展開と歌詞のギャップが強烈なインパクトを与える一曲となっています。

投稿者は創業30周年の老舗ペーパーカンパニーだという株式会社YOTTA工房の公式アカウント「YOTTA Factory」。他にも『主よ我らの肝臓を守り給え』や、混声合唱曲集『飲酒の歌2 おもしろ』より『デカい歌』など、ユニークな合唱曲を公開しています。

視聴者コメント

ゴチです

韻踏んでて草

wwwww

切実

なんだよこれｗ

文／高橋ホイコ